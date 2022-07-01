Друг Юры Шатунова рассказал, верил ли певец в проклятие «Ласкового мая»

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

После ухода из группы солиста один за другим стали умирать участники коллектива. Количество смертей до сих пор поражает публику.

Новость о смерти певца Юры Шатунова 23 июня прозвучала как гром среди ясного неба. В печальное известие не мог поверить никто. Многочисленные поклонники экс-солиста «Ласкового мая», родные и близкие поначалу восприняли ее как злую шутку. Ведь не раз в сети то и дело появлялись сообщения о его «внезапной и трагической кончине». Как и многих участников группы. Но как рассказал в интервью для программы Пятого канала «Светская хроника» друг и автор песен Шатунова Андрей Картавцев, певец, несмотря на многочисленные смерти его коллег, не верил в проклятие «Ласково мая».

«Ерунда. На эту тему я Юру спрашивал, он говорил, ерунда. Просто информационный повод. Давайте начнем с того, что „Ласковый мая“ это Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и Аркадий Кудряшов. Все. Костяк то вот этот. Костяк ушел и группа „Ласковый май“ развалилась», — отметил Картавцев.

Череда смертей участников группы стала происходить после ухода Шатунова из «Ласкового мая». Сначала ударник Игорь Игошин. Он подрался на свадьбе друга, а позже Игоря нашли мертвым. Потом у подъезда Шатунова застрелили клавишника Михаила Сухомлинова. Спустя годы выяснилось, что пуля предназначалась Юре. Следующим стал пиротехник, который работал с группой на концертах. Он утонул в реке. В 2005-м во время пожара на даче погиб клавишник Арвид Юргайтис. В 2007 году не стало бас-гитариста Вячеслава Пономарева.

В 2012-м в автокатастрофе разбился Юрий Барабаш. Он несколько месяцев был солистом «Ласкового мая». В том же году умерло еще двое бывших участников группы: Алексей Бурда и Юрий Гуров. В 2013 году был убит клавишник Игорь Анисимов. Его труп нашли дома с ранением брюшной полости. А вскоре умер первый директор группы Рашид Дайрабаев. Мужчине стало плохо, когда он узнал о гибели Игоря. Врачи диагностировали обширный инфаркт. В 2020 году умер бывший солист Александр Прико. Он попал в больницу с коронавирусом, а во время обследования врачи обнаружили у него онкологию. Прико сгорел меньше, чем за два месяца. Беда долгие годы обходила стороной только Шатунова и продюсера Андрея Разина…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юра Шатунов относился к смерти.