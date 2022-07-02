Наступление на Лисичанск: кольцо вокруг националистов сжимается все плотнее

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Терпящие поражение за поражением ВСУ в отчаянии бомбят мирные пригородные поселки, где нет никакой военной техники. Усилиями участников спецоперации совсем скоро это закончится.

Наступление идет с трех сторон, а путей бежать, тем более массово, для украинских солдат почти не осталось. Военкор «Известий» Денис Кулага расскажет подробности с линии фронта.

Пока идет крупномасштабное наступление на Лисичанск — сразу с трех направлений, — украинская артиллерия бьет по пригороду. Страдают в основном мирные поселки.

«Вот опять, выход украинской артиллерии. Вот еще один — летят снаряды. Прямо над нами. Вот через улицу попадание», — рассказа Денис Кулага.

Поселок Лоскутовка в дыму. Некоторые дома уничтожены под основание. Еще выше по улице — снова громкий взрыв и снова черный дым.

«Остановились около очередного факта прилета артиллерийского снаряда со стороны ВСУ, причем прилет был по обычному сельскохозяйственному предприятию. Здесь ни военной техники, ничего нет. Вся она намного глубже — туда, к фронту. Но Украина зачем-то ровняет с землей именно населенные пункты и всю инфраструктуру», — показал последствия обстрела военкор.

В это же время на переднем крае танкисты ЛНР выходят на очередной штурм рубежей Лисичанска. Населенные пункты Тополевка и Малорязанцево переходят под контроль ЛНР, тем самым сжимая плотнее кольцо вокруг крупной группировки ВСУ. Отход в сторону Артемовска (он же Бахмут) уже невозможен. Остались лишь лесные тропки в сторону Днепропетровска.

«Темпы очень ускорились, потому что Попасная была самой тяжелой. Для того чтобы им уйти из Лисичанска, они стали бить дальнобоем», — рассказал Сергей Рябцов, танкист 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР.

Огневые точки ВСУ, спрятанные в лесопосадках, тут же фиксируются с воздуха. Череда залпов — и на короткое время вся украинская артиллерия замолкает, давая возможность штурмовым группам России и ЛНР двигаться дальше.

Особенность работы в данной местности заключается в том, что артиллерийские бои не смолкают. Снаряды рвутся рядом, и приходится искать укрытие, но не надежное, потому что тут в принципе все дома разбитые, просто крыша над головой или лесочек, чтобы тебя с воздуха не могли заметить. Потому что вот как раз здесь корректировка ударов с воздуха со стороны ВСУ осуществляется, и мы это видим и слышим.