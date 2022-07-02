Европу истязает жара: повсеместные пожары и дефицит воды грозят потерей 70% урожая

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Фермеры предупреждают, что цены на продукты в Старом Свете скоро подскочат, и молятся на дождь с прохладой. Разрушают эти надежды метеорологи.

Проблемы не только у Польши. Вздохнуть тяжело и жителям Италии. Правда, причины другие — там небывалая жара и сильнейшая за последние 70 лет засуха. Днем столбики термометров штурмуют 40-градусную отметку, легче не становится и ночью.

Даже в популярных у туристов городах сейчас пусто — следуя рекомендациям властей и медиков, люди скрываются от жары дома. Репортаж о плавящихся на солнце городах сняла корреспондент «Известий» Айгуль Аджиева.

Центр Милана, туристический квартал практически пуст. Обычно в такую жаркую погоду вокруг этих фонтанов толпятся десятки человек. Но сейчас отдыхающие прячутся от палящего солнца в отелях. На улице стоит невыносимая духота, а популярные фонтаны пересохли.

Парадоксально, но отключили их как раз из-за аномальной жары. Засуха привела к нехватке воды. Власти города перешли в режим жесткой экономии— запретили мытье машин и полив газонов. Не пощадили даже одну из главных достопримечательностей Италии — все фонтаны, кроме тех, в которых обитают золотые рыбки, и питьевых.

В соседней Болонье с водой все еще хуже. За двойное мытье волос парикмахерам пригрозили штрафом в размере 500 евро (30 тысяч рублей). Посетители салонов возмущены, но власти призвали экономить.

«Мы вынуждены были призвать всех граждан к ответственному использованию воды. Нужно отказаться от лишних стирок и всяких процедур, без которых можно обойтись. Сейчас вода — это слишком драгоценный ресурс. У нас дефицит», — заявил мэр Кастеназо Карло Губеллини.

Больше всего пострадал север страны. Сильнейшая за последние 70 лет засуха осушила самую полноводную реку Италии. Уровень воды в По, которая питает города и все сельхозпредприятия региона, резко сократился. Первыми пострадали рисовые поля — вместо них сейчас голая, выжженная солнцем земля. Масштабы катастрофы видно на этих кадрах — повсюду проглядывает песчаное дно.

«Этот год был сложным. Зимой количество выпавшего снега было на 70-80% меньше, поэтому уровень воды ниже обычного. У нас серьезный водный кризис. Даже в больших озерах на севере Италии уровень воды вызывает беспокойство. Ситуацию можно назвать чрезвычайной», — сказал Стефано Анконелли, директор отдела агрономических исследований и разработок дренажного консорциума канала Эмилиано-Романьоло.

Фермеры говорят о потере урожая до 70%. Все это приведет к дальнейшему росту стоимости продуктов. И это на фоне и без того подскочивших цен. Ситуация рискует вылиться в очередной социальный протест.

«Мы надеемся на дождь, если начнутся ливни, мы сможем собрать хоть что-то. Но этого уже точно не хватит. Мы понимаем, что лично мы потеряем до 40% урожая», — сказал директор Confagricoltura Pavia Альберто Лазанья.

Но метеорологи пугают — жара не отступит. Причем плавится сейчас не только Италия, но еще и Испания, Португалия, практически весь юг Европы.

«Эта невероятная жара затронула весь Пиренейский полуостров. Такой температуры в июне не было уже много лет. Погода бьет рекорды максимальных температур. Сейчас она колеблется между 20-25 градусами даже ночью, что по статистике экстремально высоко. Для большинства людей это непереносимо, потому что эта температура равнозначна тропической ночи», — отметил Жорди Тода, метеоролог из Каталонии.

В Испании засуха привела к масштабным лесным пожарам. Сгорели не только леса, но и небольшие населенные пункты. В больших городах выходить на улицу сейчас просто опасно.