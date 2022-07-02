Упрощенный порядок регистрации ветпрепаратов повлияет на продукты в магазинах

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Любой изобретенный в России препарат, вместо прежних пяти лет, теперь сможет попасть на рынок уже спустя пару месяцев. Что особенно важно в условиях срочного импортозамещения.

В России вступила в силу упрощенная регистрация ветеринарных препаратов. И эта новость касается всех!.. Потому что речь идет не только о новых лекарствах, которые позволят спасать кошек или собак. По цепочке она влияет на работу ферм, на количество молочных и мясных продуктов в магазинах.

Что изменилось — любой изобретенный в России препарат, вместо прежних пяти лет, теперь сможет попасть на рынок уже спустя пару месяцев. Что особенно важно в условиях срочного импортозамещения. Отразится ли это как-то на ценах медикаментов — выяснял Артур Ишпулатов.

На нашем предприятии разработали препарат, необходимый при лечении хронической почечной недостаточности. Он будет спасать жизни кошек. По словам ветеринаров, они больше других животных страдают этим заболеванием. К тому же, препарат сможет заменить ушедшие с рынка лекарства. Правда, создали медикамент не вчера — на разработку ушли годы.

На создание нового препарата в среднем уходит пять лет. Сначала нужно выяснить — в лечении какой болезни животного есть потребность. После начинается изучение веществ, которые могут воздействовать на причину заболевания. Дальше создается прототип препарата и начинаются исследования.

После продумывают технологию производства и препарат проходит регистрацию. Последний шаг перед началом выпуска лекарства занимает до года. Чтобы в ветклиники быстрее попадали отечественные медикаменты и было чем лечить, в правительстве страны упростили регистрацию. Теперь она занимает до 60 дней.

«К сожалению, здоровых животных не бывает. Поэтому не обеспечив лекарствами производство молока, вы никогда не будете иметь его в достаточном количестве и нужного качества», — говорит генеральный директор по производству препаратов для ветеринарии Валерий Давыденков

Облегченная регистрация препаратов начинает действовать с 1 июля. Новшество ждали, признаются фермеры. Руслан Тихий ставит на ноги больных коров и быков на агропредприятии Краснодарского края. Говорит, зарубежные препараты наполовину заменили отечественными. И стремятся к полному импортозамещению. Ждут лекарства, которые позволят выхаживать недоношенных телят и не терять поголовье.

«При дальнейшем его выращивании и кормлении, приходится применять антибактериальные препараты. Потому что желудочно-кишечный тракт еще не сформирован так, как положено», — говорит главный ветеринарный врач фермы Руслан Тихий.

Правда, фермеров настораживает, что из-за упрощенной процедуры регистрации на рынке могут появиться некачественные лекарства. Но в Россельхознадзоре спешат утешить.

«Там четко в постановлении прописано, что это препараты, произведенные на территории Российской Федерации с целью импортозамещения, и во втором постановлении было добавлено «оригинальных». Но это, как правило, воспроизведенные препараты. То есть, препараты, которые известные и давно применяются на рынке, и о них достаточно научных данных, литературных данных, — поясняет замдиректора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Василиса Грицюк.

Получается, что они будут и качественные, но при этом и не дорогие. Ветеринары говорят: решение позволит и лекарствами обеспечить, и даже в чем-то позволит сэкономить фермерам и владельцам домашних животных.

«Мы с этим столкнулись уже на ветеринарных аптеках, когда производили аналоги дорогих импортных препаратов от глистов, от блох, и ничем не хуже стали отечественные производители. Это удешевило, это упростило, а на качестве это никак не отразилось», — говорит руководитель ветклиники Александр Алексеенков.

Кстати, коснется нововведение и кормовых добавок. Их тоже будут регистрировать на десять дней быстрее. Они содержат в себе витамины и минералы, которые помогают животным лучше переваривать пищу и выводят из организма токсины. А значит, например, при производстве мяса получается экологический продукт.