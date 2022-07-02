Форум регионов России и Белоруссии завершился в Гродно

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К участникам мероприятия обратился президент РФ Владимир Путин.

В Гродно прошел форум регионов России и Белоруссии. Мероприятие масштабное, а главное — продуктивное. На полях форума заключают многомиллионные контракты и очень много говорят об импортозамещении.

Главная тема мероприятия — «Интеграция в рамках Союзного государства». Об особой исторической, духовной связи двух стран говорил и Владимир Путин, во время обращения к участникам форума.

«Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Россия и Белоруссия продолжают последовательно наращивать сотрудничество в политике, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Причем делается это на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что благодаря активному сотрудничеству российских регионов в прошлом году товарооборот между странами увеличился на треть и приблизился к 40 миллиардам долларов. В этом году рост продолжился.

Сейчас в рамках Союзного государства разрабатываются новые программы. Они помогут создать единую базу, к примеру, для финансовой сферы, транспорта и сельского хозяйства.