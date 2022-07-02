Военкор «Известий» показал боевую работу батальона «Пятнашка» под Авдеевкой

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Роман Польшаков оказался в самой ближайшей точке к украинским боевикам точке в зоне спецоперации — до их позиций всего 150-200 метров.

Постоянно держать боевиков ВСУ в напряжении, не давая продвинуться даже на пару десятков метров. Это сейчас главная задача союзных подразделений под Авдеевкой, в ДНР. Упредительные атаки там ведутся круглосуточно. Работает знаменитый батальон «Пятнашка», собранный из добровольцев из разных стран. В самой ближайшей точке к боевикам вместе с ними оказался корреспондент «Изестий» Роман Польшаков.

Позиция, на которую мы направляемся с бойцами знаменитого батальона «Пятнашка», — перспективная точка будущей атаки. Но сейчас даже просто дойти для нее сложно и опасно. По нам только что сработал снайпер.

Спасает густая зелень и деревья. Снайпер здесь работает почти на удачу — заметить может только движение. Доходим до точки с южного обхода Авдеевки. Включая накамерный свет, уже во второй раз чуть не становимся мишенями.

«Тише-тише — для снайпера ты сейчас лучшая мишень. Здесь 150-200 метров и начинается их территория. Сейчас сильно заросло „зеленкой“, поэтому сложно увидеть. Что мы ночью делаем? Слушаем внимательно!» — призвал убрать лишний свет военнослужащий.

Еще раз: до боевиков здесь всего 150-200 метров. Сидят полукругом — на 180 градусов. Гостей можно ждать практически с любой стороны. Бойцы называют эту позицию «аппендиксом» — самая близка точка к боевикам на авдеевском направлении. Задача — постоянно держать нацистов в напряжении. Вот видео вчерашнего боя, когда здесь заметили группу противника.

«Мы с шести утра до восьми вечера сидели и не давали им прорваться, они не смогли этого сделать. Как вы видите, они пытались. Сейчас они загнаны просто, стараются кусать», — рассказал военнослужащий ДНР.

Бойцов здесь всегда прикрывают и поддерживают — и артиллерия, и танки. Их работу здесь слышно круглосуточно. Выстрелом, который мы слышали из блиндажа, уничтожили огневую позицию противника под мостом. С помощью коптеров еще и следят за перемещениями нацистов — чтобы не зашли неожиданно в гости.

Диверсанты регулярно пытаются проникнуть на позиции «Пятнашки» и ударить в спину. Поэтому даже в своих окопах здесь ставят растяжки или закидывают проходы колючей проволокой.

«Здесь все накидано для врага, чтобы не пробрался в окопы», — показал окоп Роман Пльшаков.

Здесь же встречаем бойца с позывным «Апсил». Он доброволец, еще недавно — депутат. Оставил теплое кресло в Абхазии и три недели назад приехал в «Пятнашку».

«Мы чтим, помним наших, которые участвовали в нашей войне в 92-93 годах, которые поддержали нас. Они погибали, свои жизни отдавали, чтобы сегодня мы имели возможность жить в свободной Абхазии. Наш долг находиться сегодня рядом с Россией», — рассказал «Апсил».

У него здесь задача прикрывать позиции не только огнем. Дело в том, что противник так близко, что иногда доносятся их песни, в том числе и нацистские. Но и тут могут ответить — своим пением.