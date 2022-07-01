МИД РФ: «Северный поток» остановлен не по политическим, а по техпричинам

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Страны Евросоюза должны были подумать, прежде чем принимать санкции в секторах, связанных с критической энергоструктурой.

Остановка транспортировки газа по «Северному потоку» в связи с техобслуживанием не связана с политической ситуацией в мире. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями? Это сложная техническая система. Поэтому, опять же, прежде чем принимать санкции, особенно в определенных секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать», — сказал он.

Он подчеркнул, что страны, для которых российский газ критически важен, «должны были подумать пять раз», прежде чем давать согласие на введение антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что газопровод «Северный поток» полностью остановит работу на десять дней с 11 июля для проведения ежегодных плановых профилактических работ. Поставки российского газа в Германию снизились в связи с политическими обстоятельствами, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта, заявил исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер.