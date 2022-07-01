Пятый канал подводит итоги акции «Дня добрых дел» для Даниила Костецкого

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика очень опасный диагноз — гидроцефалия. Жизнь парня полностью зависит от шунтов, установленных в черепе.

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции «День добрых дел».

Накануне героем нашего сюжета стал 13-летний Даниил. У мальчика очень опасный диагноз — гидроцефалия. Жизнь парня полностью зависит от шунтов, установленных в черепе. Они откачивают лишнюю жидкость, и сейчас эту систему нужно заменить.

Стоит такая операция — один миллион 56 тысяч рублей. У семьи Даниила таких денег нет.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать всю сумму! И даже в три раза больше. Всего за один день вы перечислили три миллиона 131 тысячу 200 рублей Оставшиеся средства пойдут на помощь другим детям. Большое вам спасибо!