Умеют зажечь! Прославившийся жаркой шашлыков крематорий ранее пускал салют из праха

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Место в Подмосковье, предназначенное для прощания с усопшими, прогремело на всю Россию из-за корпоратива. Помимо караоке, во время него похоронщики жаловались на «мертвый сезон» из-за конца пандемии.

В одной из похоронных организаций в Подмосковье недавно на полном серьезе обсуждали падение доходов, жалуясь на «мертвый сезон». А потом провели корпоратив — прямо там, где родственники зачастую прощаются с усопшими. За тем, как зажигали сотрудники крематория, наблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

В этих стенах аплодисменты — редкость. Но воротил похоронного бизнеса смутить трудно. Съезд лидеров рынка. В крематории, в окружении гробов и урн для праха обсуждали, какими доходными были годы пандемии. И как сейчас просела статистика.

«Пандемия выкосила большое количество людей, сейчас многие наши коллеги отмечают пониженные цифры в этом вопросе, и это определяет изменения в экономической ситуации», — сказала одна из выступавших на корпоративе.

Впрочем, доходов хватило и на экскурсию, и на фуршет. Накрытые столы под белым шатром, рядом жарятся шашлыки. После рюмки — можно и в пляс. На том же месте, куда приходят проводить родных в последний путь.

«Танцуйте все, выходите на танцпол», — зазывал отдыхающих ведущий.

Такой программой открывали частный крематорий «Каменный цветок». Будто решив укрепить корпоративный дух хорошим застольем и караоке. Сами владельцы крематория в таких плясках ничего плохого не видят.

«Это за забором, за местом ритуального комплекса. Мы ничего и ничьих чувств не оскорбили. Серьезно говорю», — без шуток сообщила женщина.

«Если люди всерьез в этой сфере бизнес собираются вести, они должны учитывать эти обстоятельства и не превращать место для проводов в последний путь в какой-то центр развлечений», — прокомментировала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

На самом деле «Каменный цветок» работает уже год. Крематорий успел показать прибыль — 27 миллионов рублей. И заработать в поисковых системах твердую пятерку в оценках. Хотя среди отзывов есть и такие.

«Сегодня поехали кремировать, не давали попрощаться, требовали заплатить деньги, но все было уже оплачено с залом. Не хотели открывать зал. Ужасное обслуживание», — жаловался пользователь.

А вот если деньги есть, в «Каменном цветке» воплотят любой, даже самый безумный, каприз.

«Все хорошо. Было. До момента пока прямо перед входом не начали пускать салют из праха… Только ваш этот салют покрыл ровным слоем праха две группы людей, ждавших прощания около соседнего входа и машины на парковке», — написала другая пользовательница.

Формально у крематориев куча проверяющих — от Роспотребнадзора до Управления архитектуры. Но заниматься этим специфическим бизнесом может любой желающий. Даже лицензия не нужна.

«Любое юридическое лицо сегодня может заниматься как ритуальными услугами, так и строительством и эксплуатацией крематориев. Сегодня лицензия нужна только для кремации животных. На кремацию людей лицензия не требуется», — рассказал Алексей Сулоев, президент Ассоциации крематориев.

Но вопросы к «Каменному цветку» все же появились. 17 июня Домодедовский суд арестовал имущество крематория. Подробности дела не разглашаются, но юристы объясняют, в каких случаях применяются такие санкции.

«Чаще всего речь идет об экономических преступлениях — неуплата налогов, либо какие-то сомнительные сделки, либо имущество было приобретено незаконно», — рассказал юрист Тимур Матвеев.

Это не первая скандальная история вокруг «Каменного цветка». В прошлом году на ритуальный центр жаловались жильцы соседнего села. Утверждали — крематорий построили без обязательных публичных слушаний.

«Были вопросы, но уже было поздно. Заранее нужно было провести слушания. Жители, конечно, были против. Но по факту ничего не было», — рассказал один из местных жителей.

Местные жители тогда жаловались в прокуратуру. Без изменений. После циничной вечеринки планируют новое обращение. Но владельцам крематория, жарившим мясо в месте человеческой скорби, кажется, море по колено.