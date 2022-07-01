На выходе из ледовой арены: Появилось видео задержания хоккеиста Ивана Федотова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

По предварительным данным, он уклоняется от службы в армии.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры задержания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Его сотрудники военкомата поджидали около выхода из ледовой арены «Купчино».

На кадрах видно, как спортсмен выходит из здания и направляется к машине. В этот момент и происходит задержание. Группа оперативников уголовного розыска вместе с сотрудниками СОБР с самого утра ожидали его. По некоторым данным, он уклоняется от службы в армии.

Сейчас Федотов находится в военном комиссариате, где после допроса его должны отпустить под обязательство о явке.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за московский ЦСКА. Он стал лучшим голкипером КХЛ. По некоторой информации, в клубе спортсмена предупреждали о возможных «проблемах», если он не продлит контракт. Федотов не стал подписывать соглашение, срок которого истек 30 апреля и заключил контракт с клубом НХЛ «Филадельфия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НХЛ запретили везти Кубок Стэнли в Россию.