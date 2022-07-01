Народный артист ЛНР Голубович завел блог о военной истории Донбасса

Фото, видео: 5-tv.ru

Автор проекта «Культпросвет» является художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.

Блог на YouTube о военной истории Донбасса завел Народный артист Луганской народной республики Михаил Голубович.

Тематика блога «Культпросвет» затрагивает любовь, войну и справедливость. Первый выпуск посвящен прошлому Луганска, а также защите Родины от фашистских захватчиков.

«Мы все действительно живем в непростое время, все мы в непростой ситуации. Каждый человек, наверняка, видит по-своему любое событие, любые отношение — военные, дружеские, дипломатические. Каждый имеет свое видение», — рассказал он журналистам 5-tv.ru.

Голубович надеется, что люди научатся мыслить здраво и просто оценивать какие-то вещи.

«Я расскажу вам, какие фильмы влияли на то, чтобы мы победили. Они снимались во время Великой Отечественной войны», — говорит Михаил.

Автор «Культпросвета» является художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра, поэтому он особенно отмечает роль искусства в человеческом сознании.

Вспоминая прошлое Луганска, Голубович рассказывает о старом названии города — Ворошиловград. Маршал Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Климент Ворошилов родился в селе, где ныне находится Лисичанск. Именно там сейчас ведутся бои с украинскими националистами.

Также худрук поделился с журналистами тем, как сегодня работает театр.

«Я вам скажу, что само здание это действительно уникальное, откровенно говоря. Здесь летом прохладно, потому что постройки еще 57 года. Конечно, требует ремонта, требует переоснащения технического», — поведал Голубович.

Он также добавил, что в учреждении в плане коллектива преобладают женщины, поскольку мужчины призваны на спецоперацию.

«Военный оркестр — это наше, в основном, ядро, нашего театра, они же и военный оркестр. Девочки все равно каждый день репетируют», — уточняет худрук.

Он подчеркнул, что один из дирижеров находится в зоне боевых действий, имея звание подполковника.

Судьба связала Михаила Голубовича с Донбассом в далеком 1967 году. Отдельной строкой в своем повествовании он говорит о живущих здесь людях, которых полюбил.

«Здесь очень хорошие люди, поверьте мне, в Донбассе. Я встретил здесь шахтеров многих, я очень дружу с ними и по сей день. И в свое время я узнал, что такое шахта», — поделился собеседник.

Еще до начала ВОВ, Донбасс считался мощным центром в СССР.

Зрители знают Михаила Голубовича по его ролям в фильмах «Кортик», «Хождение по мукам», «Как закалялась сталь», «Пропавшая грамота», «Тихий Дон» и многим другим.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Власти ЛДНР попросили помощи у Москвы в защите мирного населения от геноцида киевских властей. Российскими войсками освобожден ряд территорий. Кроме того, полным ходом идет экономическая интеграция региона.

Ранее 5-tv.ru писал о больших потерях ВСУ в Лисичанске.