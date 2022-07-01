Выжил: Пассажир упавшего самолета в Якутии рассказал историю своего спасения

Фото: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

Павел Кривошапкин — единственный выживший пассажир Ан-2, который разыскивали более недели.

Историю своего спасения в результате крушения самолета в Якутии рассказал единственный выживший пассажир.

Павел Кривошапкин пробыл в Тайге целых десять дней, прежде чем его нашли спасатели. Помимо того, что мужчина выжил, на нем не было ни царапины.

Известно, что после падения выживший набрел на хижину рыбака, где нашел все необходимое, чтобы выжить. Здесь он и провел все время до обнаружения. Павел звал на помощь, устанавливал флажки для спасателей. По его словам, когда все случилось, он ненадолго потерял сознание, а когда пришел в себя, салон крылатой машины был задымлен. Кривошапкин смог покинуть Ан-2 до начала пожара.

Возвращаясь к загадочной палатке, доподлинно не установлено, заброшена ли она или же в ней кто-то обитал. Преимущественно, Павел питался лапшой быстрого приготовления. Однако не стоит исключать тот факт, что он мог найти и другие продукты, поскольку экипажем на борту перевозилась целая тонна.

Сейчас он находится под наблюдением врачей. Журналисты смогли пообщаться с дядей Кривошапкина. Тот рассказал, что Павел эвен, поэтому для тайги он «не чужой человек», пишет KP.RU.

Страницы в социальных сетях подтверждают это. Там опубликованы фотографии с рыбалки и охоты. Полученные навыки во время активного отдыха не позволили мужчине растеряться.

Самолет Ан-2 пропал с радаров 21 июня. Спасатели вели поиски в течение десяти дней. Когда самолет был обнаружен, выяснилось, что он протаранил гору из-за плохой видимости.

Добавляя загадочности в происходящее, поисковая группа даже общалась с представительницей шаманизма, которая сообщила, что «все находившиеся на борту самолета люди живы и ждут спасения».

Ранее 5-tv.ru писал о самолете Ан-2, найденном на склоне горы.