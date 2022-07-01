Замглавы МИД РФ Грушко: «НАТО начинает гонку вооружений»
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Североатлантический альянс не озабочен формированием прочной системы безопасности, его основная цель — обеспечить собственное выживание.
НАТО начинает гонку вооружений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на дискуссии в международном клубе «Валдай».
«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательной демонизации противника», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что Североатлантический альянс не преследует объективные интересы безопасности, а стремиться обеспечить собственное выживание, поэтому объявляет Россию угрозой.
По его словам, альянс сделал все, чтобы наладить коммуникацию между РФ и НАТО было невозможно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг торжественным тоном заявил о скором вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в ходе пресс-конференции в Мадриде. Это стало возможным после того, как свое согласие на расширение военного блока дала Турция.