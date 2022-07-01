ГИБДД запретили использовать ручные радары

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Обеспечивать безопасность на дорогах отныне будут камеры. В России работают 23 тысячи стационарных и передвижных комплексов фиксации ПДД.

Использовать ручные радары теперь запрещено сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — прокомментировала она.

Вместо ручных радаров безопасность при движении обеспечивают так называемые стационарные и передвижные комплексы. Развитая система фотовидеофиксации нарушений ПДД — один из факторов, повлиявших на снижение количества аварий из-за нарушений скоростного режима.

Она функционирует по всей стране. Всего работает 23 тысячи подобных комплексов. Их возможности позволяют фиксировать различные нарушения автоматически.

Инициативу главы ведомства также прокомментировал Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, координатор общественного движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Он уверен, что люди оценят изменения по достоинству, пишет ТАСС.

«Контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят лайк под подобной инициативой», — сказал он.

Шкуматов подчеркнул, что устанавливать камеры необходимо в тех местах, которые наиболее представляют опасность во время движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД РФ разработали новый ГОСТ для дорожных камер.