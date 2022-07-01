В Петербурге задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова

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По предварительным данным хоккеиста везут в военный комиссариат, где должны допросить и отпустить под обязательство о явке.

В Санкт-Петербурге задержан 25-летний вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Об этом сообщил телеканал «78».

Известно, что спортсмена задержали на выходе из ледовой арены «Купчино». Правоохранители с самого утра ожидали появления Федотова. По предварительным данным, он задержан сотрудниками военного комиссариата, куда и направляется. Федотова должны опросить и отпустить под обязательство о явке.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за московский ЦСКА. Он стал лучшим голкипером КХЛ. По некоторой информации, в клубе спортсмена предупреждали о возможных «проблемах», если он не продлит контракт. Федотов не стал подписывать соглашение, срок которого истек 30 апреля и заключил контракт с клубом НХЛ «Филадельфия».

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