Свадьба под угрозой: похудевший ради молодой невесты Гришечкин оказался обманут

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Актер был подавлен изменой свой избранницы, но не отменил празднование своего юбилея только потому, что гости уже собирались в ресторане.

Свадьба всенародно любимого актера Вячеслава Гришечкина, полковника Староконя из сериала «Солдаты» под угрозой срыва. Дело в том, что в день юбилея артиста, когда он хотел объявить дату свадьбы с молодой невестой продюсером Дианой Бичаровой кто-то показал Гришечкину фото, где его избранница «танцует и весьма недвусмысленно обнимается со своим бывшим мужем». Об этом рассказал один из его друзей журналистам KP.RU.

Со слов очевидцев, Гришечкин и Бичарова сидели за разными столами и за весь вечер не сделали ни одной совместной фотографии, речи про свадьбу и вовсе не было.

Компромат на будущую жену артиста оказался очень болезненным для него, так как именно к бывшему мужу он больше всего ревновал молодую невесту.

Женщина пыталась оправдаться и уверяла, что у нее с ним все в прошлом и теперь их ничего не связывает, однако Гришечкин был на взводе и не хотел ничего слушать, а само празднование юбилея не отменил только потому, что гости уже были на пути в ресторан.

Юбиляра в день рождения поздравили актеры Игорь Угольников, Мария Берсенева, Виктория Пьер-Мари, группа «Божья Коровка». Всех их Гришечкин хотел позвать и на свадьбу, но теперь не ясно, состоится ли она: будущие молодожены синхронно игнорируют вопрос касательно свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Солдаты» сделал предложение руки и сердца 33-летней Диане Бичаровой сразу после спектакля, находясь на сцене театра. Он обратился сначала к залу, а после стал искать в первых рядах свою возлюбленную, достал кольцо и произнес заветную и желанную для многих женщин фразу. Ради своей невесты он даже похудел на 15 килограммов, готовясь к свадьбе, и не собирается останавливаться на достигнутом. Известно, что актер подарил любимой яхту после того, как она сделала коррекцию груди на его же деньги.