ПФР досрочно перечислит все социальные пособия за июнь

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Увеличилось ежемесячное пособие для малообеспеченных семей.

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца, но так как этот день выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше срока. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Уже сегодня средства получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке», — говорится в сообщении.

Кто оформил доставку через почтовые отделения, смогут их забрать по стандартному графику с 3 по 25 июля.

Также в ведомстве уточнили, что некоторые пособия придут в повышенном размере — это связано с июньской индексацией прожиточного минимума. Благодаря этому увеличились ежемесячные пособия для малообеспеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет и выплаты беременным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что изменилось в жизни россиян с 1 июля.