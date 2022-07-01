Согретое солнцем: новое уникальное вино из хозяйства «Криница» уже в продаже

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Кубанское виноделие с легким итальянским и французским акцентом. Ключевым принципом производства напитка является исключительно органическая технология.

На полках российских магазинов появились вина, изготовленные из ягод первого урожая хозяйства «Криница», что под Геленджиком. Исключительно органическая технология — один из ключевых принципов производства напитка. Что еще помогает сделать вино не хуже изготовленного в лучших шато Прованса, узнал мой коллега Алексей Лазуренко.

Кубанское виноделие с легким итальянским и французским акцентом. Главный энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Коллети впервые в «Винодельне Криница». Его коллега Александр Мурузи показывает самое ценное.

«Вот у нас тут последняя посадка. Посажено в марте, только что».

«Этого года?»

«Да».

«А сколько гектар новой посадки?»

«У нас порядка десяти гектар вокруг завода».

«Интересно, красиво очень».

С высоты птичьего полета виден весь масштаб этого места. Уникальная архитектура, гармонично вписалась в живописный ландшафт Причерноморья. Морскую волну в «Кринице» воспроизвели и на благородном дубе винных хранилищ.

«Я люблю свои вина как своих детей».

Александр Мурузи — новое поколение мирового виноделия. Уроженец Франции (сегодня — гражданин России) видит в своем деле особую миссию.

«Я горжусь, что я здесь работаю потому что на самом деле, я думаю что это будет большое влияние на престиж русского виноградарства», — заявляет на прекрасном русском главный энолог «Винодельни Криница» Александр Мурузи.

Именно под началом Мурузи в 2016-м в устье реки Пшада заложили первый куст золотой лозы. Сегодня лучшими сортами Франции засажено около 60 гектаров уникального терруара под Геленджиком.

Профессиональному взгляду здесь может показаться тесно. Вместо привычных трех метров между рядами — чуть больше полутора. Технология, которая заставляет виноград уходить корнями в глубину. Чтобы отдать гроздьям все богатства этой земли.

«Чем больше плотность посадки винограда, тем выше качество вина. То есть здесь с одного куста собирают, один куст — одна бутылка вина. Они высаживают междурядье, высаживают ячмень для того, чтобы сохранить микроорганизмы внутри и не иссушать почву и не уничтожать ее. Поэтому я думаю за данной винодельней большое будущее», — считает владелец Инкерманского завода марочных вин Валерий Захарьин.

Поэтому местным виноделам пришлось разработать во многом новые правила ухода за лозой.

«Мы используем маленькие трактора. Один из них трактор класс — шириной, которая составляет чуть больше одного метра».

Но условия у виноградников совсем как в Бордо. Питательная минералами почва. Теплый морской бриз. Свежесть хвои и горной реки. Поэтому первое, что требовалось от виноделов — не навредить тому, что дарит природа.

«В виноградарстве все определяет земля. Земля русская, вино на 99,9% — это грунтовая вода, которая проходит через землю, минералы, через лозу. Земля, интеллект — российские. Безусловно, она российская. Она будет радовать. И ценители российских вин, и потенциал создавать вина абсолютно мирового класса», — говорит генеральный директор ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» Петр Ромашинин.

В «Кринице» ориентируются на органическое производство. А это значит отказ от химикатов.

«У нас используется только контактные препараты — это те препараты, которые не проникают в листья. Также при опрыскивании мы добавляем чаи — хвощ, ива, ромашка тысячелистник», — рассказывает главный агроном «Винодельни Криница» Славик Базоян.

За технологией создания вина в «Кринице» будущее отечественной отрасли виноделия. Бережный подход к природе, честный — к покупателю.

«Это производство отражает стремление российских виноделов поставить очень высокую планку качества. Россия за честность в международных отношениях, за честность в отношениях сама собой, потому что сейчас уже все стало ясно, и в том числе за честность в вине. У нас меньше серы, консервантов, подмеса. И по сравнению с тем, что мы получаем из Европы. Мы все понимаем, что российское вино очень вкусное, здоровое, качественное», — говорит исполнительный секретарь правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.

Здесь вино трепетно ведут от лозы до бутылки. Даже по этажам цеха перемещают с помощью специального лифта, а не привычно качают насосами. Это называется гравитационный принцип виноделия. Он позволяет сохранить букет ароматов и вкуса. А вот так эффектно выглядит рутинная процедура мойки бочек.

За здоровьем ягоды и напитка пристально следит уникальная лаборатория. Когда пришло время собирать урожай или разливать вино по бутылкам здесь определяют с точностью до дня.

«Количество сахара, органические кислоты, содержание азота, содержание калия. Эти параметры необходимые для нашего винодела, для принятия быстрого решения», — рассказывает заведующая лабораторией «Винодельни Криница» Дарья Диденко.

Первым, кто оценил на вкус виноград «Криницы» стал кабан из соседнего заповедника. Зверь наведывался в усадьбу, пока не построили прочный забор. Но и после этого не стал здесь чужим. Теперь любитель золотой лозы — официальный символ винодельни. То, что окажется под этикеткой с образом первого дегустатора, зреет в дубе, металле и цементных резервуарах.

«В этой емкости уже собранный купаж „Риваж“ 2021 года урожая. Мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от года повторять стабильное качество».

В этом секрет вина, как произведения искусства.

«Великое вино — это вино, которое будет спустя много лет — 25 лет, 30 лет. Будет живо в бутылке. Вы откроете и насладитесь этим. Вы проживете вместе с ним в бокале и почувствуете, что оно живо, оно с вами разговаривает. С ним комфортно проводить время и у камина, и в шумной компании», — поясняет главный винодел «Винодельни Криница» Людмила Загорулько.

«Здесь собраны все факторы для того, чтобы это великое вино родилось именно здесь. И это событие не только для виноделия Геленджика или Краснодарского края», — говорит генеральный директор АО «Мое вино» Арсен Карапетян.

Чтобы создать напиток, который удивит потомков, понадобится никак не меньше полувека. Причем, первые десятилетия своей жизни великое вино должно провести вдали от посторонних глаз.

Жемчужина и гордость любой винодельни — хранилище. По классическим рецептам, в строгом соответствии с заветами здесь уже зреют десятки бочек красного и белого. А ведь это только начало.

Меньше месяца назад вино из первого урожая «Криницы» попало на полки магазинов. Это значит, что теперь каждый может оценить, какие новые ноты молодая лоза и уникальная земля у берега Черного моря внесли в историю вечного напитка.