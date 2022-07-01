Высший класс: Высокопоставленный офицер ВМС США оценил российскую «Ясень М»

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Отставник ВМС США назвал «Ясень М» лучшей подлодкой, которую когда-либо строила Россия.

Высоко оценили в США российскую подлодку «Ясень М». Об этом сообщило издание 19fortyfive. Оценку российскому вооружению дал отставной высокопоставленный офицер американских ВМС.

«Ясень-М» — это действительно подводная лодка высшего эшелона. И, без всяких сомнений, лучшая АПЛ, которую Россия когда-либо строила», — сказал военный.

Отмечено, что данный аппарат способен развить скорость до 35 узлов в час и погрузиться на 520 метров. Кроме того, в его оснащение входит усовершенствованная бортовая электроника и реактор КТП-6, который уменьшает шум двигателя.

Основное оружие подлодки — крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». А позднее ее планируют оснастить гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Владимир Путин выступил с обращением к нации. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер. Однако американская разведка отмечала бедственное положение ВСУ за счет невозможности украинской стороны противостоять российской артиллерии.

Ранее 5-tv.ru писал о больших потерях ВСУ в районе Лисичанска.