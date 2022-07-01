Ток и избиение: ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена

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Многих уже бывших пленных впереди ожидает долгое лечение.

Украинские националисты пытали 95% пленных военнослужащих ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«После обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения. Многим предстоит лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проведут проверку.

В конце июня состоялся обмен пленными в формате 144 на 144 между Россией и Украиной. Это был крупнейший обмен пленными с начала специальной военной операции.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны, а также защиту мирного населения Донбасса. Москва подключилась к вооруженному конфликту между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками после очередного обострения на границах и ряда артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как ловят диверсантов на засекреченном блокпосту в зоне специальной военной операции на Украине.