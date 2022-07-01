Европа может изменить правила транзита груза в Калининград

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Некоторые должностные лица Европы опасаются, что на Литву могут надавить, и страна пойдет на попятную.

Страны Евросоюза могут внести изменения в новый пакет санкций против России, в том числе в части правил транзита товаров в Калининград. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Подготовка нового пакета санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям, прежде чем они будут представлены государствам-членам на утверждение», — цитирует издание одного из своих источников.

В материале отмечается, что в рамках нового пакета планируется внести исправления и в ранее одобренные положения, касающихся транспортировки санкционных товаров. В связи с этим некоторые должностные лица, по данным Bloomberg, уже высказывали опасения, что на Литву могут оказать давление, чтобы она все-таки начала пропускать грузы. К примеру, одна из заинтересованных сторон в этом Германия. Как утверждает немецкий журнал Der Spiegel, правительство ФРГ попросило власти Литвы отменить блокаду перевозок в Калининград. И, возможно, по просьбе страны, так и произойдет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 18 июня Литва прекратила пропускать подпавшие под санкции товары, которые везут из регионов РФ в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В России заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Между тем, власти Литвы утверждают, что страна не вводила никаких дополнительных ограничений, а только действует в рамках санкций Евросоюза.