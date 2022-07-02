Оскорблявший россиян Макаревич намерен снова зарабатывать на родине

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Певец эмигрировал вместе с молодой женой в Израиль, откуда неоднократно поливал грязью родину и соотечественников. Его надежде снова выступать в России это не препятствует.

Неоднократно оскорблявший россиян Андрей Макаревич не оставляет надежды на нвоые выступления в России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

К посту в социальной сети фронтмен приложил фотографии с юбилейного концерта коллектива в Москве в 2019 году. Он состоялся на стадионе «Открытие Арена» в честь 50-летия группы.

«Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что еще обязательно сыграем перед вами вживую», — написал Макаревич в сообщении.

Сейчас лидер «Машины времени» находится вместе с молодой женой Эйнат Кляйн в Израиле, откуда не стесняется поливать грязью соотечественников. К примеру, Андрей Макаревич назвал «мудачьем» всех осуждающих отъезд звезд за границу после 24 февраля, а их высказывания «тявканьем». Позже он попытался оправдаться за резкие высказывания в адрес соотечественников. Но прозвучали объяснения как очередная порция оскорблений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Ян Осин предрек Андрею Макаревичу будущее строителя или сборщика бананов.