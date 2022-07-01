В Кремле прокомментировали возможное закрытие посольства РФ в Софии

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Несколькими днями ранее премьер-министр Болгарии Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие посольства РФ в Софии. Он отметил — вопрос будет рассмотрен Министерством иностранных дел.

«Будет рассматриваться МИДом и при необходимости докладываться президенту РФ Владимиру Путину», — заявил Песков РИА Новости.

Несколько дней назад премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов. Они должны покинуть страну до третьего июля. Причина — якобы их работа на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова направила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение. Однако срок истек. Чуть позже Петков отметил — вердикт принимал не лично он, вопрос обсуждался еще с марта, и решение не изменится. В Москве пообещали ответить решительными мерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США не пустили российский спецрейс.