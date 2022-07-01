Глава Крыма назвал причины задымления Крымского моста

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Задымление в районе переправы не несет никакой угрозы ни самому мосту, ни людям, ни полуострову.

В районе Крымского моста правоохранительные органы проводят учения и одновременно с этим там же произошло ДТП. Поэтому в районе стратегического объекта можно видеть задымление, однако никакой опасности для людей и самого моста нет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что сейчас ситуация на мосту находится под контролем представителей силовых структур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что ситуация на Украине может решиться тремя способами. В итоге роль НАТО в Европе может либо укрепиться, либо ослабнуть.

Также стало известно, что добраться до Крыма теперь можно по суше. Между полуостровом, Херсоном и Запорожьем открыли автобусное сообщение — впервые за восемь лет. Автобусы будут ходить ежедневно из Симферополя в Херсон, Мелитополь Бердянск и обратно.