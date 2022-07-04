Что заставило Филиппа Киркорова ходить с фальшивой бородой?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, почему знаменитый артист скрывал свой образ.

Филипп Киркоров рассказал, как ухаживает за собой. В чем секрет его стройности? Почему артист не спит по ночам? Какое блюдо он любит больше всего? Что общего у короля российской эстрады и Петра Первого? И зачем Киркоров несколько недель ходил с приклеенной бородой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не пью, не курю, наркотики не употребляю. Веду, так скажем, нормальный образ жизни. А пошалить ночами, кто не шалит?» — рассказал певец.

Филипп Киркоров в этом году отметил юбилей. Народному артисту исполнилось 55 лет. Певец признается: с возрастом ему приходится намного больше времени уделять внешнему виду. Если раньше достаточно было лишь изредка мазать лицо кремом, то сейчас в ход идет тяжелая артиллерия.

«Думаю, что еще? Где мне чего прибрать, убрать, чтобы не сдать какую-нибудь косметологическую процедуру. Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись», — поделился артист.

Киркоров регулярно посещает косметолога. И пробует на себе различные новинки.

«Немножко, так скажем, ради красоты маленькие жертвы», — сообщил Филипп.

Два года назад Киркоров сильно похудел. Он сбросил 30 килограммов. И с тех пор очень старается удержать вес.

«Не жрать, булки не есть, газировку не пить, спать. Сон — самое главное. Но с этим проблема, потому что лето наступило и ночные шалости, они просто сами в руки ползут», — рассказал Киркоров.

Правда, Филипп жалуется: сидеть на диете для него — настоящее испытание. Артист обожает вкусную еду.

«Я очень русский человек, люблю вареники с сыром, картошкой, грибами… любые», — поделился артист.

Но Киркоров держит себя в руках. Он слишком много денег потратил на концертные костюмы и хочет показать себя зрителям во всей красе. Поэтому старается не подходить лишний раз к холодильнику.

«Я думаю, что он выглядит фантастически. Я ему это сказал и написал. А он умеет эпатировать, он — уникальный трудяга», — сказал певец Кирилл Туриченко.

Киркоров рассказал, какое пристрастие скрывал долгие годы: «Я готов признаться»

Недавно Филипп удивил поклонников новым образом. Поп-король сбрил бороду. Оставил только усы. Киркоров рассказал: он изменил внешность не по собственному желанию. Сделал это ради роли в новом сериале, где играет Петра Первого.

«Говорят, что я в молодости на него был очень похож», — заявил Киркоров.

По словам артиста, когда ему предложили перевоплотиться в самого Петра Первого, согласился без раздумий. Филипп считает, у них много общего.

«Я, по сути, Петр Первый на нашей эстраде. Сколько я авангардного сделал?» — задался вопросом певец.

Работа выдалась нелегкая. Певцу даже пришлось три часа просидеть в ванне с ледяной водой! Но он уверяет: ради искусства готов на любые жертвы.

«Да, я закаленный, меня хрен чем возьмешь», — считает поп-король.

«В этом плане я абсолютный солдат. Сказали: «Надо». Тут я без капризов. Здесь я звезду не даю. А у меня есть, где дать звезду. И там я периодически даю и показываю «ху из ху“», — рассказал Филипп.

Киркорову до последнего момента нельзя было раскрывать свое участие в проекте. Он маскировался как мог.

«Пришлось тайным образом сбрить эту бороду свою! И ходить пару недель с наклеенной бородой, чтобы никто не понял, что мы творили», — поделился Киркоров.

Артист не разделяет всеобщего восторга по поводу своих усов. И сразу после окончания съемок вернулся к привычному образу.

«Мне сразу это как-то напоминает такие ХХX-видео, фильмы. Порно такое жесткое, я до этого не созрел пока. Поэтому я пока с бородой похожу. А усы уж слишком жестко!» — считает певец.

В жизни Киркорова было много экспериментов. Он носил длинные волосы, брился налысо, делал африканские косички и красился в разные цвета. Но в последние полтора года у Филиппа не возникает желания поменять имидж. Певец гордится своей сединой. И говорит, что пришло время повзрослеть. Правда потом подмигивает и добавляет: кто знает, что будет дальше!