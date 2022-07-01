Три исхода: Политолог оценил варианты Киссинджера по СВО на Украине

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Некоторые варианты экс-госсекретаря США Генри Киссинджера возможны, но при этом маловероятны.

Возможные исходы спецоперации по Генри Киссинджеру оценил политолог Дмитрий Журавлев.

Согласно первой версии бывшего советника и госсекретаря президента США, произойдет победа России. В этом случае она «завоюет» большую часть Донбасса и 20% Украины. Журавлев считает возможным подобный вариант, однако украинская сторона должна будет подписать ряд документов, которые не захочет исполнять.

«Украина подписывает кучу бумаг, которые потом ее ни к чему не обязывают. Может пройти много лет, но они снова соберут армию и попытаются воевать», — подчеркивает эксперт.

Второй вариант по Киссинджеру предполагает так называемое «выдавливание РФ с присоединенных территорий». При таком исходе, по предположению американца, Крым, как и другие территории, полученные РФ до СВО, вернутся Украине. Политолог Журавлев отрицает подобное.

«Эффективность украинской военной машины очень низкая. Она берет не умением, а числом. Этот способ означает, что сначала начнется война Запада с Россией, а уже потом реализация этого варианта. Кроме того, НАТО на это не хочет идти», — комментирует специалист.

По третьему сценарию экс-советника главы США, может произойти откат к 24 февраля. Тогда Украина тесно свяжется с североатлантическим альянсом, перевооружится, а возможно станет и членом военно-политического блока.

По мнению Журавлева, это возможно, но маловероятно. Кроме того, для осуществления цели Украине придется победить.

«Сейчас Россия находится на лидирующих позициях, ничто не заставит нас отмотать время назад», отмечает собеседник в интервью с «Вечерней Москвой».

В заключение, Журавлев высказался по поводу полного контроля России на Украине. Политолог называет такой исход наиболее вероятным, поскольку украинская сторона не хочет решать конфликт дипломатическим путем.

«У России стоит задача о денацификации Украины. Только полный контроль над Украиной нашими войсками ее решит», — резюмировал он.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. В ответ на действия РФ, страны Запада и ЕС начали вести политику ограничительных мер. Российскими войсками освобожден ряд территорий. Эксперты оценили успехи ВС РФ при выполнении боевых задач.

Также Путин отмечал, что западная политика в отношении сдерживания России, приведет к ущербу мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей.

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