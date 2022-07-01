В Петербурге стартует третий сезон уникального «Драйв Шоу»

Фото: ресс-служба "Игора Драйв"

В формате drive-in шоу зрители увидят зажигательную постановку «Семеро смелых. Хроники любовных происшествий».

Шоу-пространство «Ленинград Центр» совместно с автодромом «Игора Драйв» запускает третий сезон «Драйв Шоу». Оно состоится со 2 по 9 июля в формате drive-in шоу под названием «Семеро смелых. Хроники любовных происшествий».

Это первый в России и единственный в Европе автотеатр. Концепцию проекта создатели придумали в 2020 году, когда из-за пандемии мир оказался в новой реальности. Тогда на парковке комплекса «Игора Драйв» установили большую сцену, чтобы каждый зритель имел возможность наблюдать за красочным спектаклем. На этот раз организаторы тоже обещают зрелищность и грандиозный масштаб.

Сюжет постановки «Семеро смелых. Хроники любовных происшествий»: компания друзей, работает летом в доставке пиццы (при этом зритель в процессе шоу может заказать в машину пиццу и напитки). Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают свои семь историй любовных похождений. Каждый находится в поисках девушки своей мечты и в конце концов найдет.

Каждая история решена в своем жанре — мюзикл, кино, цирк, уличный театр с элементами экстремальных видов спорта. Сквозными персонажами шоу станет пара влюбленных, рассказывающих истории на языке песен — роли исполнят молодые артисты Алина Астровская и Антон Лаврентьев.

Кроме артистов «Ленинград Центра», на площадке проекта появятся победители международных фестивалей циркового искусства и известные танцевальные команды России.

Масштабные мультимедийные экраны и сцену на открытом воздухе дополнят интерактивным действием среди машин на парковке. Она превратится в дополнительную площадку, а зритель станет частью происходящих событий.

Особой частью программы станут короткометражные фильмы — как маленькие дневники героев в сочетании с живыми вокальными, танцевальными и цирковыми эпизодами.

Творческий симбиоз гоночного пространства и высокого искусства предназначен как для любителей скорости и новых ощущений, так и для ценителей театральных экспериментов.

Показ шоу будет проходить каждую субботу. Ознакомиться с расписанием и правилами посещения, а также приобрести билеты можно на сайте: https://drive.leningradcenter.ru/.