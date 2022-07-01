Друг Шатунова об отношении певца к смерти: «Зато ни болеть не надо, ни мучиться»

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Экс-солист «Ласкового мая» много гастролировал. При этом боялся летать на самолетах. Чтобы побороть аэрофобию, он изменил к ней свое отношение.

Новость о смерти певца Юры Шатунова 23 июня прозвучала как гром среди ясного неба. В печальное известие не могли поверить, как многочисленные поклонники экс-солиста «Ласкового мая», так и родные и близкие. Ведь певец никогда не жаловался на здоровье, тем более на проблемы с сердцем. А к смерти относился легко.

Друг и автор песен Шатунова Андрей Картавцев в интервью для программы Пятого канала «Светская хроника» вспомнил, как знаменитость пытался побороть аэрофобию (боязнь летать на самолетах — Прим.ред.). ведь ему приходилось много гастролировать по городам России.

«Я сажусь в самолет как в трамвай. Поначалу тоже побаивался, а потом как в трамвай сажусь, кепочку надвигаю и сплю. Упадет и упадет, зато ни болеть не надо, ни мучиться. Бах и все. Тебе так легче будет», — рассказал Картавцев об отношении Шатунова к смерти.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в результате инфаркта. Во время загородного отдыха с друзьями он пожаловался на спазмы и острую боль в груди. Приятели сами отвезли артиста в ближайшую сельскую больницу, откуда врачи направили его с реанимационной бригадой в город, но спасти не успели. Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи. Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеют в Германии. В том месте, где певец любил рыбачить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где на самом деле живет Андрей Разин и почему он не явился на похороны Шатунова.