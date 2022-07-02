Врач рассказал о пользе щавеля и предупредил тех, кому лучше его не есть

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bernd Juergens, vi

Растение можно есть и в сыром, и в готовом виде. Главное — получить максимум удовольствия. Но в некоторых случая польза щавеля может обернуться вредом.

Щавель - невероятно полезный продукт. Однако он же может быть вреден, если у человека есть болезни желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«В щавеле содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также там есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов», — цитирует его слова «Вечерняя Москва».

По его словам, в щавеле содержится множество органических кислот и они могут раздражать желудок. Поэтому врач не рекомендует есть людям с язвенной болезнью или гастритом щавель, так как может случиться обострение. Кроме того он не рекомендовал есть растение на пустой желудок.

«Можно употреблять щавель в пищу как в сыром, так и в готовом виде. Выберете тот вариант, который принесет вам максимум удовольствия. Например, очень вкусное блюдо — это пирожки со щавелем. Но я настоятельно рекомендую их запекать, а не жарить. В таком виде блюдо принесет намного больше пользы организму», — сказал в заключение Гинзбург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что щавель — растение, обладающее уникальными свойствами. В отличие от многих других, он помогает предотвратить образование холестериновых бляшек. А все благодаря высокому содержанию растительных волокон и обилию витаминов и минералов.