Живите теперь с этим: Захарова едко ответила на внесение борща в список ЮНЕСКО

Захарова напомнила Минкульту Украины, что в первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Дипломат подметила, что в связи с тем, что все в мире подвержено украинизации, то национальным блюдо Незалежной пора признать свинину.

При первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева. Вступила в полемику с главой Минкульта Украины Александром Ткаченко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дискуссия стала ответом на его заявления о том, что суп с таким названием теперь официально украинский и внесен в список наследия ЮНЕСКО, которому требуется особая защита.

«И сколько бы Маша Захарова не говорила, что „кулинарные книги запретили, а рецепт блюда держали в секрете и запретили готовить“… теперь борщ — официально украинский. Борщом и его рецептами мы с радостью поделимся со всеми цивилизованными странами. И с нецивилизованными людьми тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское», — заявил Ткаченко и тут же получил ответ.

«Олександре, украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», — подметила Захарова.

Дипломат не смогла удержаться от привычных ей колкостей и тонкой иронии и продолжила свое рассуждение о мировом положении вещей уже на примере кулинарии, разложив при ее помощи, что такое «современный киевский национализм».

«Как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины „украинским национальным продуктом“?» — задалась вопросом Мария Захарова.

Завершая свою мысль, дипломат напомнила забывшим прошлое украинцами историю.

«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова назвала чудовищными заявления Джонсона по Украине.