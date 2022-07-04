За несколько дней до смерти: О чем сказал Юра Шатунов в последнем интервью

Юра Шатунов в последнем интервью рассказал об усталости и желании ничего не делать

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» поговорила с артистом за несколько дней до его смерти. В последнем интервью Юра Шатунов раскрыл о таланте дочери.

Последнее интервью звезды 80-х Юры Шатунова. Всего за пару дней до смерти артист рассказал нашей программе о своих мечтах, жизни в Германии, семье, и многолетней судебной тяжбе с Андреем Разиным! От чего на самом деле умер бывший солист «Ласкового мая»? Можно ли было его спасти? Какое наследство оставил после себя Шатунов, и зачем прах певца разделили на две части, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

23 июня ушел из жизни Юрий Шатунов. Солист легендарного «Ласкового мая». За несколько дней до смерти певец дал нашей программе эксклюзивное интервью. Он делился планами на будущее и радовался, что, наконец, завершилась судебная тяжба с Андреем Разиным.

«Можно поздравить! Глобальную часть мы уже сделали», — рассказал артист.

Шатунов более 15 лет бился с продюсером за право петь композиции группы «Ласковый май». Сначала певец проиграл дело. Но недавно суд все-таки встал на сторону артиста.

«Это решение Российской Федерации. То есть суд есть суд. А то, что он (Андрей Разин — Прим.ред.) не признает — это никого уже не волнует. Решение есть, идите оспаривайте», — уверял певец.

По словам Разина, в 1992 году он выкупил исключительные права на все хиты «Ласкового мая» у автора и создателя коллектива Сергея Кузнецова. А пять лет назад продал их американской музыкальной компании. СМИ писали, что размер сделки составил один миллион долларов. Правда, Кузнецов много лет уверял, что Андрей не должен был распоряжаться хитами. Говорил, что сам он никаких бумаг не подписывал и обвинял продюсера в обмане. Шатунов и его адвокат подробно изучили договор.

«Эта копия разных документов, но при этом подпись абсолютно идентичная. Физически человек это сделать не может — только с помощью какой-то технологии фальсификации», — пояснила адвокат Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

Певец праздновал победу на сцене. За последние пару месяцев артист отыграл 16 концертов. Гастроли подходили к концу, и Шатунов с нетерпением ждал встречи с семьей. Жена Светлана и дети Дэннис и Эстелла остались в Германии, где артист много лет назад приобрел дом. Юрий рассказывал: наследники пока не определились с будущей профессией. Но девочка явно переняла любовь папы к музыке.

«Ей нравится играть на фортепиано, на гармони, на удивление. Для меня это было маленьким откровением, потому что когда ребенок говорит: „Папа, я хочу научиться играть на гармошке“, я говорю: „Не вопрос“», — рассказывал о талантливой наследнице Юра Шатунов.

В интервью певец делился, как мечтает оказаться рядом с близкими и отдохнуть. Признавался, что немного устал.

«Я обожаю сидеть дома, никуда не ехать, ничего не делать», — делился артист.

А всего через два дня после этой съемки произошла трагедия. 22 июня Юрий был с приятелями на даче. Они весело общались и собирались поехать на рыбалку. Внезапно мужчине стало плохо.

«Просто сидели, отдыхали, дружеская встреча. Он схватился за грудь и все на этом», — рассказал директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Друзья не стали ждать скорую помощь, а сами повезли его в ближайшую больницу в селе Растуново. На кадрах с камер наблюдения видно, как звезду 80-х заносят в здание.

«Ему сделали ЭКГ, поставили диагноз „инфаркт миокарда“, оказали необходимую первую медицинскую помощь. И затем, бригадой скорой помощи, пациент уже доставлен в городскую больницу», — объяснил главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов.

По словам главного врача домодедовской больницы, знаменитого пациента доставили к ним уже в состоянии клинической смерти.

«Ему проводилась искусственная вентиляция легких, дефибрилляция, вводили специальные препараты, проводился массаж сердца. Но, к сожалению, вот поражение сердца было таким обширным. Наступила смерть», — заключил врач Осипов.

Андрей Осипов считает, что организм давно подавал певцу тревожные сигналы. Впоследствии выяснилось: у Шатунова действительно были серьезные проблемы с сердцем.

«При проведенной экспертизе мы обнаружили у него изменения, которые были характерны уже для болезни сердца не одного дня», — отметил врач Андрей Осипов.

Друзья и поклонники уверены: артист слишком много нервничал из-за судебного процесса.

«Суды просто Юру убили, вот и все. Виновен в этом во всем только один человек — Андрей Александрович Разин», — говорит директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Андрей Разин не пришел на прощание. Недавно он продал все свое имущество в России и переехал в Америку. Представитель продюсера сказал, что тот очень хотел проститься с Шатуновым. Но не смог выехать из страны.

«Сколько лет… он его буквально вырастил. Поэтому сами понимаете», — отметил представитель Андрея Разина Сергей Зверев.

В день панихиды на Троекуровском кладбище собрались тысячи фанатов. Очередь к ритуальному залу растянулась на несколько километров. Из Оренбурга прилетел Сергей Кузнецов, который когда-то увидел в простом мальчишке из детского дома будущую звезду. Он тоже не мог сдержать слез.

На следующий день к гробу приехали самые близкие — жена и дети. Они захотели попрощаться без посторонних.

Шатунову было всего 48 лет. Он был уверен, что впереди долгая жизнь и не оставил завещания. Но, по словам адвокатов, все наследство — квартира в Москве, дом в Сочи и особняк в Германии, — достанется жене и детям. Потому что кроме них у артиста никого не было.

«Семья для Юрки всегда была отдельным, самым важным элементом в его жизни, который он пытался оградить от всей внешней мишуры шоу-бизнеса», — рассказывает клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин.

Юрия Шатунова кремировали. Прах разделили на две части. Одну развеют над озером в Баварии, другую — захоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. За свою творческую карьеру бывший солист «Ласкового мая» не удостоился никаких государственных званий. А значит — не мог претендовать на бесплатное место на престижном погосте. По информации СМИ, оплату более трех с половиной миллионов взял на себя композитор Игорь Крутой, который дружил с певцом много лет.

«Феномен Юры в том, что он был настолько желанным гостем в каждой семье… Вот любой бы человек нашей страны, мне кажется, пригласил бы Юру за стол, просто к себе в дом, и получил бы невероятное удовольствие от общения», — вспоминает композитор Олег Шаумаров.

Поклонникам неважно, какие награды получал Шатунов. Главное, что он смог влюбить в себя миллионы сердец.