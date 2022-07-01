Не родись красивой: новый памятник Аленки в Нововоронеже вызвал восхищение

Фото: Facebook* / semnasem.ru

Монумент отражает в себе женственность и поэтичность основательницы села Новая Аленовка.

Новый памятник Аленки в Нововоронеже превзошел все ожидания. В отличие от своей предшественницы — скандально знаменитой статуи с пугающей «красотой», новоиспеченная скульптура вызывает только положительные эмоции у горожан. Все дело в исключительной красоте и изящности монумента, который отражает в себе женственность и поэтичность основательницы села Новая Аленовка. Торжественное открытие скульптуры состоялось в Воронежской области, на месте предыдущей статуи. Фотографии с мероприятия опубликованы в Telegram-канале Воронеж№1.

Почти два года назад в регионе разразился настоящий скандал. Тогда на месте памятника возвели железную скульптуру, которая вызывала у жителей смешанные чувства. Одних уродливый памятник пугал, а других забавлял. Необычный монумент быстро стал местной достопримечательностью и обрел нереальную популярность в сети.

Шутки и мемы вокруг потрепанной жизнью Аленки распространились по всей стране. Бешеная популярность статуи дала свои плоды и, казалось бы, обычную железную скульптуру продали с молотка. Кстати, участники торга предлагали внушительные суммы за диковинку — несколько миллионов рублей. В итоге неординарный арт-объект купила некая Елена Осипова, как писал 5-tv.ru, за 2,6 миллиона рублей.

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