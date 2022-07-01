«С тортом, караоке и просекко»: модельер Вонг отметила 73-летие в розовых тонах

Фото: Instagram* / verawang

Вся вечеринка по случаю дня рождения Вонг была оформлена в розовой цветовой гамме, вероятно, так она хотела прорекламировать линейку розового игристого вина собственного производства.

Американская модельер свадебных платьев Вера Вонг вместе с друзьями в свое 73-летие провела караоке-вечеринку с розовым просекко собственного производства.

Вонг поделилась в соцсетях фотографиями с вечеринки. На одном из фото она стоит рядом с тортом, украшенным розовыми розами, находясь на столе, торт в высоту был с саму именинницу, которая, к слову, удивила гостей собственным исполнением хита Стиви Уандера «Signed, Sealed, Delivered» на празднике.

фото: Instagram* / verawang

Вся вечеринка была оформлена в розовых тонах, начиная цветовой гаммы торта и стен караоке-зала, заканчивая нарядами модельера, ее диадемой и розовыми прядями в волосах.

На мероприятии Вонг появилась в бледно-розовом блестящем костюме. Однако позже она переоделась в кроп-топ и мини-юбку в стразах.

«Празднуем мой день рождения с тортом, караоке и просекко», — подписала снимки модельер.

Подписчики отметили роскошь в нарядах Вонг и то, что она выглядит не на 73 года и совершенно не стареет.

фото: Instagram* / verawang

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