Получают мало: сестра Михаила Круга рассказала, как живут наследники артиста

Сестра Михаила Круга Ольга рассказала, как мало денег его дети получают с песен отца

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На что хватает полученных денег с песен отца наследникам Михаила Круга.

Сыновья Михаила Круга практически ничего не получают с песен отца после его смерти, рассказала сестра артиста Ольга Медведева.

Ровно двадцать лет назад 1 июля в ходе нападения двух злоумышленников был убит в собственном доме музыкант Михаил Круг, исполнявший песни в жанре «шансон».

По словам Ольги, родственники Михаила Круга заключили договор с Российским авторским обществом, по которому получают определенную сумму за его песни. Но поступающий доход так мал, что на него можно купить лишь хлеб или небольшой продуктовый набор.

«Да, там от Российского авторского общества идут какие-то деньги, с ними заключен договор. Но там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тысяч рублей, но больше десяти тысяч рублей, скажем так», — заявила Ольга в беседе с KP.RU.

После смерти Михаила Круга его имущество было поровну разделено между супругой, матерью и двумя сыновьями.

Старший сын Михаила — Дмитрий — решил посвятить свою жизнь работе в правоохранительных органах. Младший сын — Александр пошел по стопам звездного отца и сейчас учится в ГИТИСе и сочиняет песни.

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