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Это связано с событиями на Украине. Они, по мнению членов организации, угрожают культуре приготовления блюда.

Культура приготовления украинского борща вошла в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение принял по итогам заседания уполномоченный комитет организации.

«Культура приготовления украинского борща сегодня была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране», — говорится на сайте ЮНЕСКО.

В материале поясняется, что блюдо попало в список ЮНЕСКО неслучайно. Этому способствовали события на Украине, которые, по мнению страны, якобы негативно влияют на традицию приготовления супа. С таким аргументом государство обратилась к представителям комитета и попросило ускорить рассмотрение номинационного досье на включение борща в список срочной охраны. В результате было принято положительное заключение.

По мнению организации, это позволит заинтересованным сторонам наладить международное сотрудничество в части охраны культуры приготовления блюда.

Список нематериального наследия, требующего срочного сохранения, является мерой международной защиты, которая содержится в конвенции, принятой ЮНЕСКО в 2003 году. Этот документ позволяет в срочном порядке принимать решение.

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