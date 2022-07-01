Новая встреча: Эрдоган заявил об организации переговоров с Путиным

Эрдоган заявил о работе над организацией переговоров с Путиным

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Переговоры будут посвящены вопросам зерна, а также механизмам его поставок. Над их планом уже ведется активная работа.

Анкара и Москва работают над организацией переговоров Путина и Эрдогана по вопросу зерна. Об этом сообщил турецкий лидер.

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын подчеркивал, что Анкара надеется провести четырехстороннюю встречу между РФ, ООН и Украиной, тема которой будет посвящена вопросам экспорта зерна. В частности, обсуждения коснутся механизма поставок, над планом которых уже ведется активная работа.

Также российский посол в Штатах Анатолий Антонов выразил благодарность турецким властям за их готовность в содействии по транспортировке продовольственных ресурсов через Черное море, пишут «Известия».

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал об отказе Турции от антироссийских санкций.