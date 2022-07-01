ВСУ обстреляли Ясиноватую из натовского вооружения

Фото, видео: 5-tv.ru

Последствия ударов выглядят печально — разрушенные постройки, дым и обломки вокруг.

Националисты ВСУ продолжают беспощадно обстреливать районы Донецкой народной республики (ДНР). В очередной раз пострадали кварталы Ясиноватой, откуда из Авдеевки, где затаились украинские позиции, прилетают выстрелы.

«Бьют из 122 калибра, 155 натовского гаубичного калибра также подключили ближе к обеду РСЗО „Град“. Всего только к полудню было зафиксировано около десяти ударов по данному населенному пункту», — сообщает корреспондент Александр Мозговой для 5-tv.ru.

В том числе он рассказал, что в общей сложности прилетело свыше 60 боеприпасов за неполные шесть часов. При этом важно отметить, что обстрелы все еще продолжаются и неизвестно, когда закончатся. Последствия ударов выглядят печально — разрушенные постройки, дым и обломки вокруг.

Еще 24 февраля российский президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому наша страна решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европы и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские военные привезли гуманитарную помощь в школу-интернат в ЛНР.