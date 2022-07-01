Андрей Разин прервал молчание на девятый день после смерти Юры Шатунова

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Судившегося с артистом продюсера винят в трагедии многие поклонники. Сам же он считает, что был ближайшим человеком покойному после жены и детей.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин почтил память покойного певца Юры Шатунова на девятый день после его смерти. В своем микроблоге он сообщил, что смерть артиста стала для него тяжелым испытанием. Для него и для всех фанатов легендарного коллектива. Шоумен напомнил, что практически породнился с умершим за годы совместного творчества.

«Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы „Ласковый май“. Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное», — написал Разин.

Слова продюсера об особой близости с Шатуновым спорят с мнением многих поклонников покойного. Известно, что за несколько дней до смерти артиста он спустя много лет одержал победу в суде над Разиным и отвоевал права на песни «Ласкового мая», которые шоумен запрещал исполнять на концертах. Друзья певца не раз упоминали, в каком стрессе он постоянно пребывал из-за бесконечных тяжб. Высказывались предположения, что после триумфа сердце звезды уже не смогло выдохнуть с облегчением, и кумир миллионов скончался от обширного инфаркта.

Instagram* / razin_andrei_lm/

Артисту стало плохо во время отдыха с товарищами и членами его команды в Подмосковье. Приятели пили пиво, ели раков, никто, по их словам, не злоупотреблял. Неожиданно Шатунов почувствовал резкую боль — чтобы не терять времени, его посадили в машину и отвезли в ближайшую сельскую больницу. Оттуда реанимационная бригада доставила знаменитость в Домодедово, но местные врачи не сумели его спасти. Сердце остановилось.

Часть праха Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. Первые кадры последнего пристанища исполнителя публиковала «Вечерняя Москва». Вторая урна с прахом доставят в Германию, где жил и работал музыкант. В траурном мероприятии принимал участие исключительно узкий круг — семья и лучшие друзья. Разин на церемонию не явился. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследство оставил Юрий Шатунов.

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