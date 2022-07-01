Первая лаборатория ДНК-исследований открылась в ЛНР при содействии МВД России

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Луганские криминалисты отныне смогут самостоятельно проводить экспертизы, а не просить, как раньше, помощи у коллег из ДНР.

Первая лаборатория ДНК-исследований открылась в Луганске при содействии МВД России. Для местных криминалистов это важное событие, так как прежде подобные экспертизы приходилось проводить в соседней Донецкой народной республике (ДНР).

«Сегодня знаменательный день: в экспертно-криминалистическом центре проведены первые генетические исследования в области криминалистики. Открытие лаборатории стало возможным благодаря совместным усилиям МВД Луганской народной республики (ЛНР) и МВД России. Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием преимущественно российского производства. Проводимые исследования ДНК позволят существенно повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений», — заявила начальник экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД ЛНР полковник полиции Наталья Степанова.

Она отметила, что сотрудники ЭКЦ прошли дополнительное профессиональное обучение в России на базе аналогичной структуры МВД и ведомственного вуза. Практическую стажировку луганские криминалисты проходили под руководством коллег из Ростовской области, после чего получили свидетельство на право самостоятельного производства судебных экспертиз.

«Генетические исследования — это крайне интересное направление в области криминалистики. Мы выполняем исследования по запросам правоохранительных органов, способствуем раскрытию преступлений», — отметила начальник отделения экспертиз биологических объектов подполковник полиции Наталья Топчий.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин побывал с рабочим визитом в Луганске, где подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между российской столицей и Луганской народной республикой.

Собянин заверил, что Москва поможет Луганску в скорейшем преодолении последствий боевых действий и восстановлении социальной и жилищной инфраструктур.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской и Запорожской областях открылись отделения российского Промсвязьбанка.