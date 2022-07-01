«Северный поток» полностью остановит транспортировку газа на 10 дней

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Оператор магистрали Nord Stream AG отмечает, что план и график работ был согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку заблаговременно.

Газопровод «Северный поток» полностью остановит работу на десять дней с 11 июля для проведения ежегодных плановых профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба оператора магистрали Nord Stream AG.

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода „Северный поток“ для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — сказано в сообщении.

Отмечается, что график и план работ были согласованы с партнерами Nord Stream AG заранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что со стороны Германии будет сделано все возможное для устранения технических причин сокращения поставок по Nord Stream. Об этом заявил Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее «Газпром» сделал заявление о вынужденном снижении поставок газа по «Северному потоку» по причине неблаговременного возвращения газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens, и в том числе найденных технических неисправностей двигателей. Сама же Siemens заявила о невозможности возвращения турбины из Монреаля в ФРГ в связи с канадскими антироссийскими ограничениями.