Почему дочь Александра Серова против его отношений с молодыми женщинами?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, какие девушки нравятся звезде 90-х.

Александр Серов вышел в свет с молодой артисткой! Неужели у знаменитого певца новый роман? Почему он не знакомит подругу с дочерью? Какие испытания готовит Мишель для избранницы отца? Почему девушка не верит в бескорыстный интерес молодых поклонниц Александра? И правда ли Серов до сих пор таит обиду на бывшую жену? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Александр Серов — один из самых популярных артистов российской эстрады. В свое время его песни возглавляли хит-парады, а женщины сходили с ума от глубокого завораживающего баритона. Но он был женат всего однажды на гимнастке Елене Стебеневой. И после развода, который произошел 12 лет назад, певец так и не завел серьезных отношений.

«Он говорит: „Ой, ребята, вы знаете, нет, я однолюб. Я там вот один раз женился уже. И я точно знаю, что я не буду второй раз жениться“», — передает Мишель Серова.

По словам дочери артиста, Мишель, потенциальной избраннице придется несладко. Ведь ее будет ждать проверка.

«Я такой строгий критик, что боюсь, что она может не пройти мой, как это сказать? Фейсконтроль!», — призналась девушка.

Мишель объясняет: папа заглядывается на молодых красоток. А она не верит в бескорыстный интерес девушек, которые годятся 68-летнему Серову в дочери, если даже не во внучки.

«Ну он хочет, конечно же, чтобы она была молодая и красивая и там интересно и все такое. Я не уверена, что будет искренняя такая прям женщина, которая без какого-то подтекста своего, да, меркантильного, скажем так, искренне будет к нему относиться», — считает наследница артиста.

Мишель предупреждает всех охотниц за деньгами отца: у них нет шансов!

«Мне кажется, что я сразу ее загрызу просто, если у нее будет какой-то такой момент. Потому что, ну как, это ж мой папа и я его в обиду не дам», — объяснила девушка.

Мишель советует отцу присмотреться к дамам постарше. Но Александр, похоже, не готов изменять своим вкусам. Недавно он появился на светском мероприятии в компании симпатичной брюнетки. Ее зовут Ксения Дежнева, она солистка Большого театра и на 26 лет моложе певца. Оказалось, они знакомы много лет. А в 2019 году в СМИ уже появлялась информация о романе.

«Александр любит молоденьких, красивых девочек. Безусловно, новые таланты, они всегда на каких-то пьедесталах. Возможно, это, я не отрицаю, это новая любовница», — пояснил продюсер Александр Дворцов.

Ни Александр, ни Ксения не дают никаких комментариев на этот счет. Лишь загадочно улыбаются. В последние годы Серов ведет очень закрытый образ жизни. Он редко выступает. Практически не ходит на светские тусовки и не дает интервью.

Артист редко выезжает из своего роскошного особняка под Красногорском. Рядом с ним — любимая дочь и внуки. В феврале этого года Серов стал дедушкой во второй раз. Мишель родила сына Макара. Она с мужем также воспитывает дочь Мию, которой еще нет и двух лет.

«Мы приехали к папе сначала побыть на Новый год немного, потом задержались, потом у папы день рождения в марте, потом у меня день рождения, а потом уже лето. И, что, летом уезжать? В итоге мы остались», — рассказала Мишель Серова.

По словам Серовой-младшей, у нее ни разу не возникало мысли переехать в собственное жилье. В первую очередь, из-за отца.

«Я просто вижу, что сейчас, когда мы живем у него, он хотя бы внуков видит! Видит, как они растут!» — объяснила девушка.

Мишель давно привыкла к строптивому нраву отца. И старается лишний раз с ним не спорить. Единственное, что никак не дает покоя– отношения папы с ее матерью.

«Приходится угождать и папе, и маме, а мне, на минуточку, там, знаете, уже лет как бы не мало! Ну, ребят, разберитесь сами», — посетовала девушка.

Серов и Елена Стебенева развелись в 2010-м. Расставались громко, с взаимными претензиями. А несколько лет назад уже бывшие супруги оказались героями череды скандалов!

«Я немного устала от этой всей истории, потому что это все длится уже, вот как они развелись, когда мне было 17 лет», — поделилась дочь Александра Серова.

Сначала у певца обнаружились сразу две внебрачные дочери! Причем, обе появились на свет, когда тот находился в браке. А потом Елена дала интервью, где рассказала, что до Мишель у них был еще один ребенок — девочка, которая родилась без руки и с множественными пороками развития. Она прожила всего три дня. По словам Стебеневой, в тот страшный период муж вместо слов поддержки осыпал ее упреками и даже заподозрил в измене. Заявил, что у него не могло быть больных детей!

«Все, что сказал Александр, у меня не укладывается в голове. Я не буду перед ним оправдываться. Мы с Александром так и не похоронили ее — этим занималась моя мама», — рассказала бывшая жена звезды.

Эти откровения вскрыли старые раны. Серов оскорбился, что экс-возлюбленная вынесла на публику их горе, к тому же выставила его негодяем. Мужчина еще больше закрылся в себе. После скандального интервью певец стал отказываться от общения с журналистами. А Елене запретил приезжать в свой дом. Теперь она может видеть внуков лишь на нейтральной территории.

«У меня уже свой муж, своя семья, свои планы, своя жизнь. И я не могу вот постоянно быть между двух огней. И там угодить, и здесь угодить!» — пожаловалась Мишель.

Девушка по возможности сама ездит в гости к матери. Но в глубине души надеется, что однажды отец сменит гнев на милость, и они все вместе смогут собраться за одним столом.