Почему бывший муж Анастасии Макеевой подал на нее в суд?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, почему актриса не хочет отвлекаться на иск экс-супруга.

Анастасия Макеева судится с бывшим мужем! Правда, что адвокат Александр Сакович требует от экс-супруги половину нажитого имущества? Неужели мужчиной движет месть? И как звезда отпраздновала годовщину четвертого брака? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Анастасия Макеева с Романом Мальковым провели романтичный отпуск на Мальдивах. Супруги загорали, купались в океане, знакомились с местной фауной. На премии First Ladies & Top Men Awards Russia актриса рассказала, на райских островах они отметили важную дату.

«У нас брак не по расчету, а по обоюдному желанию и чувствам, тем крепче мы друг другу стали. Теперь я уже не знаю, что должно произойти, чтобы нас разъединить. Ну, только если кто-то из нас покинет этот мир», — поделилась Анастасия Макеева.

Актриса признается, этот год для них с мужем был очень тяжелым. Их отношения с самого начала сопровождались скандалом. Ради актрисы гастарбайтер из Словении бросил супругу с четырьмя детьми.

«Есть люди, которые сидят и говорят: Настя увела его из семьи». Ну как можно взять и увести?» — задается вопросом Роман Мальков.

«„Ой, вам бы парня повыше“, „Вам бы мужчину посолидней, да чтобы побольше зарабатывал“, „Ой, да лучше бы он был без балласта — без детей“. „Может быть, он должен быть другой профессии“. Они не понимают одной простой вещи. Есть такое явление, как любовь», — объяснила звезда.

Постоянные разборки с бывшей женой. Суды за алименты. У Макеевой на фоне стресса начались проблемы со здоровьем. А затем на артистку подал иск ее бывший муж — адвокат Александр Сакович.

«Он женился, жена красотка, поэтому он должен быть счастлив, но как-то вот, как-то вот так», — рассказала Макеева.

Макеева и Сакович поженились в 2018 году. Брак продлился чуть меньше года. СМИ писали: Мужчина бросил артистку ради ее коллеги Екатерины Седик. Анастасия долго не комментировала развод. Но в прошлом году в одном из интервью призналась: третий муж был очень деспотичен, он якобы хотел, чтобы она не работала и занималась бытом.

«Мы наблюдаем за ее жизнью как за мексиканским сериалом. Как она выясняла отношения с бывшей женой своего нынешнего супруга! Мне кажется, она любит жить как на пороховой бочке. Вот она не умеет держать язык за зубами, ей нравится повыяснять отношения, поскандалить», — считает светский журналист Антон Беккужев.

Спустя десять дней после скандального интервью мужчина подал в суд на актрису. По данным СМИ: он потребовал машину, которую они приобретали в браке. Также есть некий кредит, который, по словам Макеевой, она не брала.

«Мы как-то вялотекуще судимся, мне какие-то бумажки приносит. То он миллионер, то он нищий. Пока не разобрался», — объяснила Макеева.

«Возможно, бывший муж Анастасии Макеевой нуждается в какой-то финансовой поддержке, материальной помощи. Вот он подумал: „Вот, Настя Макеева у меня и актриса, и она же недавно коучем стала. Она записывает семинары, инфопродукты, наверняка, зарабатывает кучу денег“ Решил подзаработать, и что-то поиметь с Насти. Тем более, я думаю, ей есть чем поделиться», — предположил Беккужев.

Недавно прошло очередное заседание. Ни Сакович, ни Макеева в суд не явились. Анастасия не хочет раскрывать подробности дела. Говорит, она слишком счастлива в четвертом браке, чтобы думать о прошлом. К тому же, по ее словам, Роман — прямая противоположность Александру. Он не отходит от нее ни на минуту. Во всем с ней соглашается. Сам готовит и наводит чистоту.

«Я прихожу домой, Рома говорит: „Давай, я тебе что-нибудь приготовлю“, а Андрей говорит: „Давай, я тебе смузи сделаю?“ И вот я ложусь как королева, рядом со мной коты, я их глажу», — поделилась Анастасия Макеева.

За такую заботу Макеева готова сама содержать безработного мужа.

«Честно говоря, не очень знаю, сколько зарабатывает мой муж. Нам хватает, все потребности мы закрываем, а как бы все остальное не столь важно. Я вообще не материально заточенная», — пояснила актриса.

Сейчас артистку огорчает лишь отсутствие общих детей.

«У меня нет проблем выносить, у меня другая немножко проблема. Суррогатное материнство используется, когда есть проблемы с вынашиванием. А что просить? Мы оба хотим, когда Господь нам его даст», — призналась Макеева.

Макеева надеется на чудо, что однажды она все-таки сможет познать радость материнства. И что скандалы вокруг их пары закончатся.