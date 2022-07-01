ИИ сократил время судьи на подготовку к процессу на 96%

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За два месяца использования искусственного интеллекта было рассмотрено более 650 пакетов по взысканию налогов. Такой объем доказал эффективность по снижению нагрузки и экономии времени судей.

Искусственный интеллект помог судьям в России сократить до 84% времени, которое обычно уходит на подготовку судебного акта, и до 96% времени, которое тратится на заполнение карточек судебного дела. К такому заключение пришли после эксперимента в Белгородской области по автоматизации обработки заявлений ФНС о выдаче судебных приказов. О том, как протекало исследование, на Х Петербургском международном юридическом форуме рассказали председатель Белгородского областного суда Олег Усков и руководитель по правовой поддержке «МегаФон Ритейл» Алексей Шугар.

Так, Усков отметил, что автоматизация значительно экономит время, однако вместе с тем есть и ряд проблем. Часть документом поступает в суд в распечатанном на бумаге виде. То есть необходимо тратить время на корректировку документа. Ситуация стала меняться, когда в суд стали поступать документы в формате ПДФ.

«Поэтому такое построение работы нужно, но оно возможно и будет давать эффект, если в суд будут приходить машиночитаемые документы», — пояснил Усков.

Кроме того, искусственный интеллект не просто распознает документ, но и отличает все необходимые атрибуты: должника, реквизиты, предмет взыскания. Пользуясь полученными знаниями, он составляет проект судебного акта.

«По сути судья получал проект судебного акта, выстроенный на алгоритме искусственного интеллекта», — добавил Шугар.

Судье необходимо только проверить правильность анализа. И отредактировать документ или отправить его в корзину.

За два месяца использования искусственного интеллекта было рассмотрено более 650 пакетов по взысканию налогов. Такой объем доказал эффективность по снижению нагрузки и экономии времени судей.

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