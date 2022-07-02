Врач рассказал, как лучше пить спиртное в жару

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При этом допустимое количество алкоголя в жару, по словам врача, — одна доза спирта для женщин, и две — для мужчин. Но процентное содержание спирта от напитка к напитку варьируется.

Во время жары врачи не рекомендуют пить алкогольные напитки. В случае с игристыми винами можно позволить себе не более 100 миллилитров. Об этом рассказал врач-кардиолог Виталий Павлов.

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«Игристые вина по крепости примерно равны „тихим“ винам, соответственно 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта, без разницы, из какого алкоголя он поступает», — цитирует его слова Газета.ру.

По словам Павлова, во время жары, когда организм теряет много жидкости и электролитов с потом, употребление алкоголя усиливает обезвоживание. Комбинация жары и алкоголя ведет к перегреву организма, а затем и к более серьезным последствиям. Например, к аритмии и сердечной недостаточности.

Специалист также рассказал о допустимых дозах для женщин и мужчин в день: для слабой половины человечества — это одна доза, для сильной — две. При этом допустимое употребление за один раз — это не более трех доз для женщин и четырех для мужчин.

«Одна доза алкоголя — это десять миллилитров спирта. Примерно 100 миллилитров вина, 330 миллилитров пива или миллилитров крепкого алкоголя», — пояснил врач.

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