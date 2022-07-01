Зарема Салихова родила пятого ребенка владельцу «Спартака» Леониду Федуну

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Всего у знаменитого предпринимателя теперь семеро детей. По данным журналиста Ивана Карпова, младшенькая — девочка.

Супруга владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова родила ему пятого ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов. По его словам, в семье руководителя футбольного клуба появилась еще одна девочка.

«Зарема таки разродилась наконец-то. И знаете что? Это девочка. Здоровья маме и ее лялечке!» — написал Карпов

До 2021 года Зарема Салихова входила в совет директоров «Спартака», однако после назначения главным тренером команды португальца Руя Витории покинула пост, выразив таким образом свой протест. Она регулярно критически высказывалась не только о происходящем в строю красно-белых, но и об отечественном футболе в целом.

Под руководством Витории команда стала первой в группе Лиги Европы с итальянским «Наполи», британским «Лестером» и польским клубом «Легия». В декабре 2021го португальца сменил тренер из Италии Паоло Ваноли.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. После этого клуб по одному разу становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России, шесть раз получал серебро и один раз бронзу на чемпионате РФ и четырежды попадал в групповой раунд Лиги чемпионов.

Салихова — вторая жена Федуна. В первом браке с Мариной Федун появились на свет его старшие дети Екатерина и Антон. Вторая супруга подарила ему пятерых вместе с новорожденной девочкой. Пара уже воспитывает троих сыновей, Лео, Лукаса и Лавра, а также дочку Адриану.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа.