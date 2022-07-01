Никакого насилия: Бастрыкин высказался против жестоких сцен на ТВ

Фото: www.globallookpress.com / Russian Investigative Committee

По мнению главы Следственного комитета, молодежь нужно защитить от информации, угрожающей ее безопасности и благополучию.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за то, чтобы запретить сцены насилия и жестокости на российском телевидении. Кроме того, глава ведомства против показа программ, которые пропагандируют деструктивное поведение среди молодежи.

«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение», — сказал РИА Новости руководитель ведомства в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Также, по мнению Бастрыкина, в России необходимо принять дополнительные меры, которые позволят оградить несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию. Кстати, глава СК высказывал аналогичную позицию и в прошлом году. Он заявлял о необходимости защищать молодое поколение от чуждых ценностей. Их навязывают многие иностранные фильмы и компьютерные игры, где РФ выставляется в негативном свете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие меры для борьбы с экстремизмом среди мигрантов предложил Глава СК России Александр Бастрыкин.