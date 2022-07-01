Программа «Вести. Дежурная часть» отмечает 20-летний юбилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Scheiber/Kegler, via www; ren.tv

Популярный телевизионный проект объективно рассказывает о важных событиях, раскрывая истинную картину произошедшего.

Двадцатилетний юбилей отмечает программа «Вести. Дежурная часть», выходящая на телеканале «Россия 24».

Впервые программа вышла в эфир в 2002 году. Тогда редакцией руководил журналист Юрий Шалимов. Сейчас он находится на посту генерального директора Пятого канала.

«Дежурная часть» делится со зрителями остросюжетными репортажами, объективно представляя яркие и громкие новости.

«Мы продолжаем заниматься тем, чем и занимались на протяжении 20 лет — помогать людям, заниматься расследованиями, рассказывать о громких преступлениях», — сказал начальник Службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Объединенной дирекции информационных программ ВГТРК, Эдуард Петров.

Он отметил, что в журналистике важна только истина, а что касается собственных отношений и суждений, их должно быть меньше. Кроме того, журналисты не должны кого-то конкретно поддерживать, пишет РЕН-ТВ.

Желаем коллегам профессиональных успехов!

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на июль 2022 года.