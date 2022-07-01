Боевики ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска

Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Потери ВСУ сопровождаются дезертирством и уклонением от участия в боевых действиях с украинской стороны.

ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска. Об этом заявили в Минобороны России.

«За прошедшие трое суток взяты под контроль: Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта „Матросская“, желатиновый завод, населенный пункт Тополевка», — комментирует официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также отметил, что украинские военные несут большие потери. В частности, за сутки в населенном пункте Верхнекаменка противник потерял более 120 человек убитыми, а в Верхнекаменском еще около 70.

Уточняется, что провалы ВСУ влекут за собой дезертирство и уклонение от участия в боях с украинской стороны. Кроме того, ситуация сопровождается неорганизованным отходом противника, пишет RT.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Власти ЛДНР обратились за помощью к Москве в защите мирного населения. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

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