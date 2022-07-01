В Кремле отреагировали на отказ президента Финляндии играть с Путиным в хоккей

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Командный спорт способствует сближению и формированию взаимного доверия, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле оценили позицию президента Финляндии Саули Ниинисте, который накануне заявил об отказе играть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил — что этот вид спорта является командной игрой, способствующий сближению и формированию взаимного доверия.

«На самом деле, спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте. Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому президент в хоккей играет, делает это регулярно», — сказал Песков на брифинге.

К слову, поводом для заявления об отказе играть в хоккей с российским лидером стала фотография, сделанная в 2012 году. На ней президенты запечатлены вместе на хоккейной площадке. Помимо этого в интервью газете La Repubblica Ниинисте отметил — на данный момент он не считает Путина своим партнером.

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