Звери и NiLetto выступят на фестивале GARAGE FEST в «Игора Драйв» под Петербургом

Фото: Игора Драйв

Зрителей ждет крупномасштабное мероприятие, где атмосфера скорости, драйва, музыки и спорта сольются в одну линию.

Двухдневный фестиваль автомобильной культуры GARAGE FEST пройдет с 6 по 7 августа под Петербургом на автодроме «Игора Драйв».

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную развлекательную программу. Перед гостями автодрома выступит поп-проект с притягательной вокалисткой «Моя Мишель», а завершением первого дня фестиваля станет всеми обожаемый певец NiLetto.

Второй день покажется не менее насыщенным и занимательным, чем первый. На концерте запланировано выступление популярного музыканта Левана Горозия, больше известного как L’One. А в заключение на сцену выйдут неповторимые «Звери», чьи песни подпевает вся страна.

Фото: Игора Драйв

К слову, не только именитые артисты украсят музыкальный вечер в «Игора Драйв». Вместе с ними одну сцену выйдут и новоиспеченные, талантливые и молодые исполнители, громкость имен которых пока еще не достигла серьезных высот.

Так что зрителей ждет крупномасштабное мероприятие, где атмосфера скорости, драйва, музыки и спорта сольются в одну линию.

В рамках праздника запланирована также четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022. Специально для GARAGE FEST Игора Драйв будет создана особая тематическая зона «Автокультура», которую основал одноименный проект и ежегодный фестиваль, что в прошлом году стал самым масштабным в России среди редких автомобилей.

Организаторы покажут уникальных представителей автопрома, которые скрывались в музейных складах и реставрационных мастерских. Теперь наступила их минута славы, участники фестиваля смогут полюбоваться красотами уникального транспорта. В том числе состоятся заезды редких представителей по гоночному треку «Игора Драйв». Билеты на GARAGE FEST Игора Драйв можно приобрести на сайте rosgonki.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про фестиваль «Алые паруса», который стал одной из главных тем недели в зарубежных СМИ.